Taylor Swift saját magával is szembe száll

Taylor Swift rettenetesen bele van zúgva az új szerelmébe, legfrissebb videójában pedig a Szárnyas fejvadász és az Ex Machina világába repít, míg exe, Calvin Harris Kehlani és Lil Yachty társaságában dobott ki új klipet. Egy külföldön élő magyart Koppenhága szexshopjai ihlettek meg, Boggie photoshopos klasszikusát a Spoon koppintotta le, a War On Drugs pedig egy olyan színésznővel szomorít el, akit Stephen King Az című filmjében is láthattunk. Ezúttal is a hét legemlékezetesebb zenés videói közül válogattunk.

The War On Drugs: Nothing To Find

rendezte: Ben Fee

"Aki nem bírja a dadrockot, az valószínűleg a lemezt sem fogja" – írtuk lelkendező kritikánkban, amikor megjelent a War On Drugs legutóbbi lemeze, a nagyszerű A Deeper Understanding. A Holding On és a Pain után ezúttal a Nothing To Find kapott nagyszerű videót, amelynek főszereplője az a Sophia Lillis, akit nem is olyan rég Stephen King Az című mozijában (kritikánk itt) láthattunk Beverly Marsh szerepében. A 15 éves színésznő egy mohákkal és falevelekkel borított különös teremtménnyel indul hosszú útnak, igazi road-movie hangulatban nyelik a kilométereket, a Nothing To Find klipje azonban nem csupán egy utazásról szól, hanem az elmúlásról is.

St.Augustin: Awful Sound

rendezte: Becz Péter

Becz Péter a Koppenhágai Egyetem filmes hallgatója, aki nemrég egy helyi feltörekvő énekesnek, St.Augustinnak rendezett klipet, amelyre a nyolcvanas évek amerikai neo-noir filmjei is nagy hatással voltak. "A klipet Koppenhága esős utcái és a helyi bulinegyed szexshopjainak kirakatai inspirálták, ezeknek a boltoknak az alvilági neonhangulatát próbáltuk visszaadni a videó képi világában. Innen indult St.Augustin kettős alteregójának története is, ahogy a gyengédebb én felbérli az erősebbiket egy rejtélyes megbízás kapcsán. Számomra mindig ez a kettősség volt izgalmas, ahogy egy queer énekes nő új megvilágításba tudja helyezni nem csak ezeket a mindenkori szerepeket, de az ilyen túlfuttatott noir kliséket is mint a véres pénz, a zongora húr vagy a titokzatos aktatáska. Sofienál (St.Augustin) jobb múzsát nehezen lehetne kívánni" – mesélte az Indexnek a Koppenhágában élő Becz Péter.

Taylor Swift: …Ready For It?

rendezte: Joseph Kahn

Két hét múlva, november 10-én, jelenik meg Taylor Swift legfrissebb, immár hatodik albuma, a Reputation, amiről a Look What You Made Me Do és a Gorgeous után most egy újabb dalt is megismerhetünk. A Ready for It ráadásul klipet is kapott, amire egész nyilvánvalóan nagy hatással volt az új Szárnyas fejvadász, az Ex Machina és a Ghost in the Shell is. Swift a videóban a legkeményebb ellenfelével, azaz saját magával néz farkasszemet, és az énekesnő korábbi klipjeihez hasonlóan ez is tele van mindenféle titokzatos utalásokkal. Swiftnek egyébként egy ideje új pasija van, és bár a brit színész, Joe Alwyn (pl. Billy Lynn hosszú, félidei sétája) két évvel fiatalabb nála, a dalszöveg alapján minden tekintetben rá van indulva, az egyik sorban el is hangzik, hogy bár fiatalabb, mint az exei, mégis igazi férfiként tud viselkedni.

Calvin Harris feat. Kehlani & Lil Yachty: Faking It

És ha már Taylor Swift exei: a héten Calvin Harris is új videóval jelentkezett, amely a legutóbbi lemezének egyik dalához forgott. "Könnyed, laza, stresszmentes" – dobáltuk a jelzőket a szakítás után született, Funk WAV Bounces Vol. 1 című anyagról. Ezúttal a Kehlani és Lil Yachty közreműködésével készült Faking It kapott róla klipet, és bár nem annyira komplex, mint Swift klipje, igazán tisztességes munka ez is.

Zola Jesus: Siphon

rendezte: Zia Anger

Zola Jesus szeptemberben hozta ki ötödik albumát, a csodásan sikerült Okovit, amit egyenesen zabálnak a kritikusok. Az anyag egyik legkiemelkedőbb száma, a Siphon azt dolgozza fel, hogyan próbálnak meg a barátok lebeszélni valakit az öngyilkosságról, a dal pedig a mondandóhoz hasonlóan kemény, csak nagyon lassan értelmet nyerő klipet kapott, inkább nem is mondanék róla semmit.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.

Spoon: Do I Have To Talk You Into It

rendezte: Brook Linder

"Egy hétfői napon levittem a kiskutyámat sétálni, és mire visszajöttem, hirtelen már ötmillióan látták a klipet" – mondta a Parfüm című klipje elképesztő nemzetközi sikeréről Boggie, azaz Csemer Boglárka, a szeptemberi interjúnkban. A photoshopolós videót most a Spoon nyúlta le, a Do I Have To Talk You Into It klipjében a frontember, Britt Daniel arcával szórakozik a rendező, Brook Linder.