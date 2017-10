Enrique Iglesias még egy koncertet ad Budapesten

Rémesen ki lehetnek éhezve a magyarok Enrique Iglesias dalaira, az előadó márciusi koncertjére ugyanis olyan hamar elfogytak a jegyek, hogy az énekes ad egy ráadásbulit is az eredetileg meghirdetett koncert másnapján.

Enrique Iglesias így jövőre két koncertet is ad Budapesten: március 11-én, vasárnap, majd március 12-én, hétfőn, is fellép a Papp László Sportarénában. A koncertre november 2-án, csütörtökön, tíz órától lehet jegyet vásárolni.

Az énekes turnéján állítólag szoros egymásutánban követik egymást a koncertek, ám Iglesias – aki 18 év után tér vissza Magyarországra – ennek ellenére is besuvasztotta a menetrendjébe a második magyar bulit. Végül is a Red Hot Chili Peppersnek is bejött.