Rihanna megkopasztotta Pharrell táncosát

A N.E.R.D az új dalával, a Lemonnal egy csaknem hároméves, megoldhatatlannak hitt Rihanna-rejtély oldódott meg. A Converge-et a szülőség ihlette meg, a Gorillazt a régi videójátékok, Flying Lotus új klipjét pedig a Kuso egyik animátora készítette el. Ezen a héten is a kedvenc klipjeink közül válogattunk a Videódiszkóban.

Gorillaz feat. Little Simz: Garage Palace

rendezte: Noah Harris

Azon a héten, amikor kiderült, hogy melyik hat magyar előadót hallgatják éppen a Gorillaz tagjai az Index, az E.ON és a zenekar közös játékának részeként, 2D, Murdoc és a többiek zenekara kihozott egy 8 bites videót a Garage Palace című számukhoz. A dalt a nigériai felmenőkkel rendelkező brit rapperrel, Little Simzzel együtt jegyzi a zenekar, akit egyrészt Dizzee Rascal és Kendrick Lamar is eléggé bír, másrészt pedig ő melegíti majd be a közönséget az idei második budapesti Gorillaz-koncerten november 13-án.

Oh Sees: Nite Expo

készítette: Alex Theodoropulos

Júniusban pont aznap láttam John Dwyer zenekarát, amikor bejelentették, hogy mostantól nem Thee Oh Sees, hanem Oh Sees néven zenélnek tovább: ébredés után még a telefonomból olvastam fel a Pitchfork hírét a pajtimnak a szállásunk hatalmas franciaágyán fetrengve, este pedig már a tengerparti homokban buliztunk rájuk a pogómániás olaszok között. Azt gondoltam, hogy majd két szám között, legalább egy fél mondatban megemlítik, elmagyarázzák, hogy miért döntöttek már megint egy névváltoztatás mellet, aztán persze semmi ilyen nem történt, kizárólag a rokkoláson volt a fókusz végig. A nyár végén aztán megjelent az első albumuk az új név alatt, az Orc, és ezúttal az ezen hallható Nite Expo kapott animációs-kaszabolós videót, aminek szintén van nyári vonatkozása, de ennél többet nem szeretnék spoilerezni.

Flying Lotus: Post Requisite

rendezte: Winston Hacking

"Képzeljük el, hogy beletesszük egy nagy mosógépbe a Gummót, az összes Beavis & Butt-Head-epizódot és a legbetegebb dolgokat, amik az interneten valaha szembejöttek velünk, aztán elindítunk egy mosást" – írtam Flying Lotus Kuso című filmjéről, amit a wroclawi New Horizons filmfesztiválon láttam augusztusban, és amiről ott is kimenekült a nézők egy része. (Én persze maradtam, mert jól bírom az ocsmányságot, Klág kolléga szerint pedig örök kúlsági fegyvertény lesz, hogy moziban láthattam a Kusót.) A most megjelent Post Requisite látványvilága is a nézőket elüldöző filmet idézi, méghozzá nem véletlenül, hiszen a Kuso egyik animátora, Winston Hacking rendezte.

N.E.R.D & Rihanna: Lemon

rendezte: Todd Tourso & Scott Cudmore

Rihanna és Pharrell Williams zenekara, a N.E.R.D már elég régóta készülhetett erre az együttműködésre: az énekesnő még 2015 januárjában posztolt egy rejtélyeset az Instagramon, pontosabban kitette a cicijeit azzal a szöveggel, hogy "tell da paparazzi get the lens right", majd egy hónappal később Pharrell lőtt magáról egy szelfit, amelyhez ugyanezt a szöveget mellékelte. A rajongók persze azonnal sejtették, hogy itt valami készül, de hiába keresték az összefüggést, nem történt semmi. Aztán eltelt közel három év, és november legelső napján kijött egy közös dal, amelynek egyik sora éppen ez, így végre megoldódott a talány. A Lemon klipet is kapott, amelyben Rihanna egy besötétített hotelszobában kopasztja meg Pharrell táncosát, Mette Towley-t, aki aztán az új frizkóval táncol egy nagyot egy sötét vásárcsarnokban.

Ought: These 3 Things

rendezte: Jonny Look & Scottie Cameron

Az Ought frontembere, Tim Darcy idén már kiadott egy szólólalbumot, az anyazenekara pedig a következő év elején dobja majd ki a legfrissebb lemezét. Az album február 16-án érkezik majd Room Inside The World címmel, immár a Merge gondozásában. Ezen az anyagon szerepel majd a These 3 Things című szám, amelyhez most tök klassz videó érkezett. Főleg azok fogják értékelni, akiknél nehezen indulnak a reggelek.

Converge: A Single Tear

rendezte: Max Moore

Pénteken jelent meg a Converge legújabb lemeze, a zenekar kilencedik albuma The Dusk in Us címmel jött ki öt évvel az All We Love We Leave Behind című anyag után. Jacob Bannon a zenekar nevében elmondta, hogy az A Single Tear című szám a szülőségről szól, a klipjét rendező Max Moore pedig ehhez igazodva készítette el a munkáját, így is nézzük hát.