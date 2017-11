Meghalt a Faith No More első frontembere

57 éves korában meghalt Chuck Mosley, aki a Faith No More frontembere volt, mielőtt Mike Patton leváltotta volna az együttes élén 1988-ban – írja az NME.

A családja közleményt adott ki Mosley halálhíréről, amiben azt írják, az énekes hosszú ideig tartó józanság után függőségébe halt bele. A közlemény nem részletezi, hogy milyen függőségről van szó, de azt tudni lehet, hogy Mosley-nak korábban komoly alkoholproblémái voltak.

Mosley a Faith No More 1985 -ös We Care a Lot és az 1987-es Introduce Yourself című lemezén énekelt. Az együttes cserélte le Mike Pattonre, ezt követően Mosley beperelte őket szerzői jogi ügyek miatt, az ügy végül bíróságon rendeződött. Évekkel később kibékültek, és 2010-ben, 2015-ben és 2016-ban még koncertezett is velük. A Faith No More után Mosley egy ideig a Bad Brains énekese volt, majd több szóló projektbe is belekezdett.