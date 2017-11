Shawn Mendes vitt mindent az MTV-gálán

Idén Londonban rendezték meg az MTV Europe Music Award díjátadót, ami körülbelül az MTV Video Music Award kistestvére. Nagyon sok díjat osztanak ki az este alatt változatos kategóriákban, de a lényeg nem ezen, vagy a köszönő beszédeken van, hanem, hogy egy este minél több sztár léphessen fel egyetlen esemény keretein belül.

Az este legnagyobb nyertese Shawn Mendes volt, akit öt különböző kategóriában jelöltek, amiből hármat sikerült is megnyernie. A There's Holding Me Back lett a legjobb dal, vagyis sikerült lenyomnia a Despacitót is. A gálán fel is lépett, kísérője pedig a nagymamája volt.

Az este házigazdája Rita Ora volt, aki egy köntösben és törölközőbe csavart hajjal érkezett meg a színpadra. Később minden bejelentkezésben teljesen más volt a külseje, folyamatosan váltogatta a ruháit és a parókáit is. Gond nélkül levezényelte a műsort, de nem volt különösebben sok szövege. Még egy fellépést is bevállalt, ami a sok táncosával elég látványosra sikerült.

Az már a gála előtt néhány órával kiderült, hogy jövőre Spanyolországban, Bilbaóban rendezik meg az EMA-t. Az egyik fellépőt is tudják már, Kendrick Lamar videóüzenetben vette át a díját és elmondta, hogy jövőre kárpótolja a közönséget azért, mert az idén nem tudott ott lenni és fellép Bilbaóban.

A díjak néha egészen érdekesen alakultak, Eminemnek úgy sikerült megnyernie a legjobb hip hop előadó díját, hogy az utóbbi három évben nem volt új lemeze. Ezt a köszönőbeszédében is megemlítette, de azért köszönte szépen és azt sem felejtette el megemlíteni, hogy hamarosan azért jön az új albuma.

A U2 életműdíjat kapott, amit Jared Leto adott át, aki elmondta, hogy (az este során szintén díjnyertes) 30 Seconds To Mars számára a U2 zenéje hatalmas inspirációt jelentett. A köszönőbeszédben mind a négy tag megszólalt, előszür Edze trollkodott egy kicsit Bonóval, mert arról beszélt, hogy egy zenekar nem marad ilyen sokáig együtt, ha nincs egy főnök, aki döntést hoz és betölti a vezető szerepet. A végén pedig egyértelművé tette, hogy saját magára gondol, de azért a többi három ember is elég fontos volt a sikerben. Bono végül már nem is beszélt, csak énekelt néhány sort.

Olyan furcsaság is megesett, hogy David Guetta videóüzenetben köszönte meg a díját, pedig ott volt a helyszínen és elő is adta Charli XCX-szel közösen a Dirty Sexy Money című dalát.

Ami a fellépéseket illeti, igazán kiemelkedő vagy botrányos dolgot nem láthatott a közönség, komolyabb baki nélkül lementek. Összesen 14 fellépést zsúfoltak az alig 10 perccel több, mint 2 órás adásba, ami szintén jelzi, hogy ez az egész esemény lényege. Fellépett többek között a Killers, Kesha, French Montana U2, Clean Bandit, Rita Ora, Stormzy, Camila Cabello és Eminem is.

A legmenőbb látvány talán az volt, mikor Travis Scott egy sólyom formájú színpadról rappelte a Butterfly Effect című dalát. A fura járművek egyébként is népszerűek voltak a gálán, Stormzy egy autóból nyomta a szöveget.

Taylor Swiftnek végül a hat jelöléséből egyet sem sikerült díjra váltania, nyert viszont a Coldplay a legjobb rock kategóriában, Dua Lipa lett a legjobb újonc előadó, a legjobb imidzs díját pedig Zaynnak ítélték oda.

A nyertesek listája:

Legjobb dal

Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back

Legjobb Hip Hop

Eminem

Legjobb video

Kendrick Lamar - HUMBLE.

Legjobb alternatív előadó

Thirty Seconds To Mars

Legjobb pop előadó

Camila Cabello

Legjobb elektronikus előadó

David Guetta

Legjobb rock

Coldplay

Legjobb újonc előadó

Dua Lipa

Legjobb élő

Ed Sheeran

Legjobb előadó

Shawn Mendes

Globális ikon

U2

Legjobb imidzs

ZAYN

Legjobb rajongók

Shawn Mendes

Legjobb push előadó

Hailee Steinfeld

Az még november elején kiderült, hogy a legjobb magyar előadó díját Rúzsa Magdi kapta, aki így személyesen vehetett részt a gálán Londonban.