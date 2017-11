Az a dolgom, hogy hangot adjak a zenének

Megvan az a híres The Clash- és a Scorpions-nóta a Stranger Thingsben? És a Kaliforgia nyitójelenete, amiben a szexfüggő Hank Moody a You Can't Always Get What You Wantra megy a templomba meglátogatni egy apácát? Mindezt Nora Felder zenei szerkesztőnek köszönhetjük, aki a Roadies, a White Famous, a Night Shift és a Ray Donovan zenéit is összeállította. Most azért van Budapesten, mert egy különleges program keretein belül már létező sorozataihoz várt magyar zenéket, amiket élőben véleményez majd csütörtökön, és ha valamelyik megtetszik neki, akár valami több is kisülhet a dologból. Interjúztunk vele.

Mi is pontosan a music supervision (zenei főszerkesztésnek lehet fordítani magyarra)? Miért csak múlt év óta van külön Emmy-kategóriájuk? Sokan szerintem akkor hallottak először arról, hogy van ilyen meló is.

Örülök, hogy az Emmy-jelölés miatt sokaknak felnyílt a szeme, és elkezdtek érdeklődni a terület iránt. Hogy mit takar? Amit a neve is rejt: a mozgóképekhez párosított zene felügyeletét, rendezését. Sokan azt hiszik, annyiból áll, hogy a zenei aláfestés nélküli jelenetekhez zenéket válogatok, de ennél sokkal több: az olyan egyszerű feladatoktól, mint kitalálni, egy adott jelenetben a szereplő mit fog dúdolni, az olyan bonyolultakig, mint megtalálni egy bizonyos templomi kórust, és eldönteni, mit fognak énekelni.

A mi dolgunk megtalálni, vagy inkább segíteni a producereknek rátalálni a projektekhez leginkább illő zenei hangulatra, a karaktereket feldíszíteni egy kicsit, megtalálni a zenei hangjukat, hogy így fogalmazzak. Együtt dolgozunk a zeneszerzőkkel, mi határozzuk meg, melyik jelenet zeneisége hogyan képes majd kiemelni annak hangulatát, jelentőségét, szavakkal vagy anélkül. A zene segít megfesteni a képet, de magában nem él meg. A music supervisor dolga, hogy hangot adjon a zenének, ha érti, mire gondolok.

Alapvetően tehát kreatív munka, sok zenehallgatással?

Jól hangzik, de nem. Legalább annyira logisztikai, produceri feladat is, hiszen minden sorozatnak, reklámnak vagy filmnek a költségvetésében van egy elkülönített rész, amit a zenére fordítanak. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy a zenei büdzsé az, amivel legutoljára foglalkoznak – kezdik a színészek gázsijával, aztán jön a díszlet költsége, a stáb költsége és így tovább, a végén meg van egy sor az Excel-táblázatban, hogy „zene”.

Mivel a büdzsé keretek közé szorít minket, megoldást kell találni arra, hogy a zeneválasztás a lehető legjobb legyen. Az én dolgom, hogy gyakorlatiasan gondolkodjak, és ne akarjam minden jelenethez híres, nagy előadó nagy slágerét tenni, mert arra nincs elég pénz, és soha nem is lesz. Egyensúlyt kell találni az adott zenedarab vagy dal költsége és a történethez hozzáadott értéke között. Kortárs előadókat használjak? Nagy slágerekhez nyúljak? Régi slágerzenékhez forduljak? Indie zenekarokkal dolgozzak? A két félteke verseng egymással, úgy is mondhatjuk, hogy az értelem és az érzelem.

Nem egy nyugis meló.

Nem, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy az én dolgom a kutatást elvégezni és megkeresni azt az egy bizonyos dalt, ami legjobban illik a projekthez az adott kereteken belül, és nekem kell letárgyalnom a jogokat, felkutatnom a dalszerzőket és a szövegírókat, és ha egy nótának 12 van, akkor nem elég, ha megvan 11, mind a 12-vel meg kell egyezni, akik persze mind szeretnének ezzel ugyanannyit keresni. Elég összetett meló.

A Clash-sztori

A Stranger Things első évadában az alapkonfliktus az volt, hogy van egy kiskölyök, Will, aki egy párhuzamos dimenzióba (?) kerül, a Feje Tetejére Állított Világba, és csak nagyon nehezen tud kommunikálni mienkkel. Amikor az alkotók forgatókönyvet írták, Will az anyjával a Should I Stay or Should I Go című The Clash-nótán át kommunikált, ami a szövege miatt (ami ugyan egy szakításról szól, de ez most lényegtelen) nagyon fontos volt: Should I stay or should I go now?/Should I stay or should I go now?/If I go, there will be trouble/And if I stay it will be double/So come on and let me know... - ennek hatására kezdte el az anyja komolyan venni a másik dimenzióba ragadt gyerek sztoriját, és látta meg az ott lakó szörnyet is.

A zenekar először nemet mondott, mert nem akarta az ezerszer felhasznált dalt tovább trivializálni, és csak azért nem akarták odaadni, hogy a sorozat egy újabb nótát kipipálhasson az „ezek voltak a nyolcvanas évek első felének legnagyobb slágerei" listáról. Felder azonban meggyőzte őket, hogy a dal a történet szerves része lesz, és tisztelettel bánnak vele. A The Clash belement, ahogy az első évadban hallott több más sláger előadói is (Reagan Youth, Chicks with Hits és a Trooper).