Alig 21 évesen elhunyt Lil Peep, az emo rap úttörője

Túladagolásban elhunyt Gustav Åhr, ismertebb nevén Lil Peep. A mindössze 21 éves rapper az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott, sokan az emo meghonosítójának tartották a hiphopon belül. Azonban a növekvő népszerűsége ellenére súlyos drogproblémákkal és depresszióval küszködött.

Peep New Yorkban nőtt fel Long Island és Long Beach környékén, első mixtape-jét pedig 2015-ben rakta fel a netre alig 19 évesen. Az internet nagyon hamar felfedezte magának Peepet, aki nem csak a megjelenése, de a zenei stílusa miatt is kilógott az eddig ismert trendekből.

Az arctetkós, piercinges, hófehér Peep alapvetően klasszikus Soundcloud-rapper, aki lo-fi technikával rögzítette a számait, azonban tematikailag nagyon eltért mindentől, ami a műfajtól megszokott. Peep alapvetően a jól ismert déli rapes, trapes témákat vitte át egy sötétebb, nyomasztó, depresszív világba, ami csak hangzásában merített a hiphopból, valójában sokkal nagyobb hatása volt a zenéjére a poszthardcore-nak, emónak vagy éppen a metálnak. Nem véletlenül említette több interjúban Gucci Mane mellett erős hatásként a Crystal Castlest, a My Chemical Romance-t vagy a Red Hot Chili Peppers, és használt hangmintákat Radiohead-, Oasis- vagy éppen Slayer-számokból.

A dalszövegei ráadásul a közhelyes gengszterkedés vagy macsóskodástól is eltértek, rengeteg száma szól az öngyilkosságról, tönkre ment kapcsolatokról, drogfüggőségről vagy éppen a boszorkányságról. Nem véletlen, hogy az inkább egy metalcore banda frontemberére hasonlító rapperről idén januárban közölt egy hatalmas anyagot a Pitchfork, mint az emo jövője, és hasonlóról írt idén áprilisban a Vice is.

Lil Peep sok szempontból beleillett abba a narratívába, hogy a Z-generációs fiatalok hangszerek helyett ma már hiphophoz nyúlnak még akkor is, ha voltaképpen hardcore-t (például a Ho99o9), metált (Scarlxrd) vagy éppen emót akarnak játszani. Peep ráadásul abban is élen járt, hogy a még mindig macsó, soviniszta, sokszor homofób hiphop világában augusztusban bejelentette, hogy biszexuális, majd sokáig úgy tűnt, hogy összejött a melegségéről valamivel korábban valló ILoveMakonnennel. Mondani sem kell, hogy a pénz, drogok, fegyverek, na meg a pinák-vonalon mozgó hiphopban milyen paradigmaváltást jelent, amikor egy fekete és egy fehér rapper látszólag párkapcsolatban vannak egymással, és még fel is vállalják.

Azonban Lil Peep hatását a műfajra már lehet sosem tudjuk rendesen lemérni. A rappert a hírek szerint Tucsonban szállították kórházba a fellépése előtt drogtúladagolás miatt, ahol aztán nem tudták megmenteni az életét. Nem csak a dalszövegeiben, de a közösségi oldalain is rendszeresen vallott vagy posztolt a droghasználati szokásairól, állítása szerint kokain-, extasy- és Xanax-függőségtől szenvedett. A rapper a halála előtt arról posztolt, hogy bevett egy csomó Xanaxot, de jól van. Egyelőre a halál pontos okát nem tudni, a Youtube-on kering egy videó, amin Lil Peep öntudatlanul fekszik a turnébuszban, és olyan hírek is vannak, hogy hamisított gyógyszert adtak el neki Xanax helyett.

Peep hatását az viszont jól jelzi, hogy az újhullámos trapelőadók mellett rengeteg más ismert zenész is részvétét fejezte ki a hír hallatán. ILoveMakonnen összetört, de sajnálatát fejezte ki Pete Wentz (Fall Out Boy), Travis Barker (Blink-182), Lil Yachty, Lil Pump, Lil B, Diplo és Denzel Curry is.