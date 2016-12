Alig mutatták be, máris nagyjából hatmillió díjat kapott a Kaliforniai álom (La La Land) című filmmusical Emma Stone-nal és Ryan Goslinggal, de az Oscar-díj legnagyobb esélyesének is tartják, ami nem csoda az amerikai filmkritikusok nyolc díja és a hét Golden Globe-jelölés után. De a Rostam nevű zenész, a Vampire Weekend tagja, aki olyan filmekhez szerzett zenét, mint a Sráckor vagy a Csajok című sorozat egyik epizódja, rendesen felhúzta magát rajta.

Rostam szerint ugyanis a film egyáltalán nem annyira nyitott a társadalom sokszínűségére, mint az 2016-ban tanácsos lenne. Egy Twitter-bejegyzésében azt kifogásolta, hogy hiába játszódik a film a sokszínű Los Angelesben, egyetlen meleg szereplő sincs benne. Aztán tovább gondolkodott, és kijelentette, az is gáz, hogy az afro-amerikai szereplők maximum mellékszerepeket játszanak a filmben, sőt, a fekete zenész az a figura, aki kis túlzással maga felelős a jazz tönkretételéért. "A feketék találták fel a jazzt, de most egy fehér férfira van szükségünk, hogy megmentse/fenntartsa azt? Bocs, de ez a narratíva nekem nem jön be 2016-ban" - írta.

Lehet, hogy Rostam kicsit túlzásba vitte a dolgot, nem is lenne túl nehéz vitatkozni az állításaival, de az azért tényleg igaz - és erre a tavalyi, "túl fehér" Oscar-jelölések miatti botrány is rávilágított -, hogy ha nem is rasszista és nem is homofób, azért Hollywood számára az ember alapvetően fehér és hetero. (via Stereogum)