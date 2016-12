„Megyesiről is két éve tudom, mekkora a baja, de nem vitt rá a lélek, hogy egyszer is leírjam egy mondatát. Így most se lesznek időpontok. Szóval egyre jobban fájt a lába, járt masszázsra, fizikoterápiára, ám mind rosszabb lett. Engem pedig elkezdett a frász kerülgetni, mert Bajor Iminél is így kezdődött, de nem mertem neki mondani, mivel udvarias vagyok, más szóval hülye. Aztán elérkezett a nap.” -búcsúzik a Hócipőben Farkasházy Tivadar Megyesi Gusztávtól.

Sokan vagyunk, akik Megyesi írásain szocializálódtunk. Én például Megyesi miatt olvastam sokáig a Hócipőt, az Élet és Irodalmat, aztán már nem. És most már bánom kicsit, ezért ezzel a poszttal igyekszem pótolni az elmaradtakat. Olvasson liberális lapokat is Ön!

Megyesi Gusztáv a hétvégén halt meg.