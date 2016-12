Trent Reznor és Atticus Ross 2017-ben "két nagyobb anyaggal" fog jelentkezni, árulták el egy interjúban, de addig is megjelentettek az Apple Musicon egy ötszámos, Not the Actual Events című kislemezt, amin közreműködik Dave Grohl, a Foo Fighters frontembere, a Nirvana egykori dobosa, Dave Navarro, a Jane's Addiction gitárosa és Mariqueen Maandig, Reznor felesége. Rossz hír viszont, hogy az interjúban Reznor azt is elmondta, nem tervezik, hogy mostanában élőben is bemutatnák az új számaikat.