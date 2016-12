Mindenkinek van valami fura hobbija, Noah Forman New York-i Uber-sofőrnek például az, hogy szereti a zöldhullámokat, mi több, vadászik is rájuk, és levideózza őket. 100 sorozatban kapott zöld lámpával már amúgy is ő tartotta ennek a sportnak a rekordját, de most ezt is felülmúlta egy hihetetlen, 240 lámpás zöld-sorozattal. Mondjuk hajnali fél négykor kellett ehhez nekiveselkednie Manhattannek, de hát valamit valamiért. A teljes, vágatlan verzió a videóból itt nézhető meg.

NOAH 240 from Shawn Swetsky - Post Producer on Vimeo.