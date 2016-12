A Run the Jewels az elmúlt évek egyik legkirályabb rapduója, és már hónapok óta húzzák mindenkinek az agyát az RTJ3, vagyis a harmadik nagylemezük megjelenése miatt. Egy ideje kiderült, hogy El-P és Killer Mike régóta készülő lemeze végül január 13-án jelenik meg, de ma hirtelen felkerült iTunesra és Spotifyra is az egész album az elejétől a végéig, sőt, a korábbiakhoz hasonlóan az egész lemez tök ingyenesen letölthető.

OUR TECH-FORCE HAS JACKED IN TO THE MAIN FRAME AND AQUIRED AN EMERGENCY DOWNLOAD LINK TO RTJ3 BREAK GLASS FOR ALBUM https://t.co/azmQdausVy