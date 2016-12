Legalábbis Nate Silver amerikai politikai előrejelző szerint, akinek látszólag kissé megártott a karácsonyi piálás. Mindenesetre tweetje szerint így nézne ki az amerikai elektori térkép az atomháború után, és hát igazából ennél egyelőre nincs jobb becslésünk erről a szcenárióról, szóval akár el is hihetjük.

Here's what the electoral map would look like if only people who weren't burnt to a crisp in the nuclear holocaust voted. pic.twitter.com/MsrkuOjZWi