Ahogy azt mi is megírtuk, karácsony másnapján elhunyt George Michael angol énekes. Ahogy ez lenni szokott, azonnal rengetegen kezdték el hallgatni a számait, hogy megemlékezzenek róla.

A híreket követő napon több mint harmincszor annyian hallgatták meg Spotify-on a dalait, mint az azt megelőzőn. Az énekes szólódalai és korábbi bandája a Wham! számai közül legtöbbször a Last Christmas, a Careless Whisper, a Faith, a Freedom! '90 és a Wake Me Up Before You Go-Go pörgött.

(Billboard)