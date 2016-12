Mindenki hatalmas kedvence, az év nagy filmes durranása, a Kaliforniai álom a valósnál lekerekítettebb világa (sehol egy meleg pár, feketék is csak kis mellékszerepekben, hülyékként) kapcsán írtunk már arról, hogy Hollywood még 2016-ban sem igazán tudott túllépni a száz-kétszáz évvel ezelőtti világképen, amelyben minden hatalom a fehér, hetero férfiaké.

A Taste of Cinema év végi listái között van egy olyan, ami kimondva-kimondatlanul ez ellen is fellép, most nem tartalmilag: a legjobb, nő által rendezett 2016-os filmeket szedték össze. Amelyek között kevés az igazán híres darab, mivel Hollywoodban nemcsak filmben kevés az olyan helyzet, amikor független, önálló, értelmes nők hoznak döntéseket férfiak nélkül, hanem az életben is: meglehetősen patriarchális rendszerről van szó, kevés nő tud egyáltalán labdába rúgni olyan vezető pozícióban, mint amilyen a rendezőé.

Akit érdekel, erről egy csomó cikket találhat a neten, például itt vázolják a problémát, itt egy rendezőnő beszél róla, itt meg arról írnak, milyen döbbenetesen kevés filmben van női főszereplő.

De mi köze ehhez a magyar filmforgalmazásnak, ami amúgy is elrejt előlünk egy csomó értékes filmet (például ezeket)? Hát egy szám. Önök szerint hányat láthatott a magyar közönség a tíz legjobb, nő által rendezett film közül? Ne tippelgessenek tovább: