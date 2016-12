Richard Adams halálhírét a családja osztotta meg az író hivatalos honlapján. A férfi 96 éves volt.

Adams Watership Down (magyarul: Gesztenye, a honalapító) című művével vált ismertté. Ez egyébként szóban született meg, a férfi a történetet ugyanis eleinte hosszú autóutak alatt mesélte a lányainak. Később ebből merített ihletet a nagysikerű regény megalkotásához, amit ugyancsak lányainak ajánlott.

A cselekmény szerint Gesztenyét a nyulat és többi társát kísérhetjük el egy fordulatos és megható kalandra, amint új otthont próbálnak találni maguknak.

Annak ellenére, hogy itthon talán kevésbé ismert a könyv, mind az angoloknál, mind Amerikában elsöprő sikert aratott, az író pedig díjat is nyert vele. Jelentőségét az is jelzi, hogy számos művészt inspirált. A szintén brit Fall of Efrafa nevű zenekar például teljes munkásságát a Gesztenye, a honalapító mitológiájára építette.