Ananias Mathe nem szökik meg már több csúcsbörtönből, mivel meghalt a Gulfnews szerint.

A mozambiki férfi eddig az egyetlen aki meg tudott szökni az egyik legkeményebb dél-afrikai börtönből, a pretoriai C Maxból. Elég kalandosan tudott kijutni a magánzárkájából, például vazelinnel kente be a testét, hogy át tudja magát préselni a 20x60 centis ablaknyílásán. Már miután kiszabadította magát a bilincseiből kitörte a vastag, golyóálló plexit.

Még arra is volt ideje, hogy egy fuckyou-t felírjon az őröknek szökés közben az egyik falra. Mondjuk még így is valószínű, hogy egy vagy több belső ember is segíthette. De egyébként többek közt meg tudott szökni a johannesburgi rendőrség egyik központi zárkájából is, amit a különösen veszélyes bűnözőknek tartanak fenn.

Mondjuk Mathe brutális vadállat is volt, 64 súlyos bűncselekményt követett el. Különösen nemi erőszakokban volt erős, de pénzét a pénzszállító autók kirablásával szerezte főleg, csaknem tízmillió dollárt lophatott így össze. Egyébként volt egy 40 fős csapata is, általában 15-20-an támadtak meg egy-egy autót. Szökései alatt bárkire bármikor rátámadt, négy lövéssel tudták csak megállítani végül 2006-ban. A 39-40 éves férfi komolyabb katonai kiképzést kapott még Mozambikban, a lefizetések mellett ettől is lehetett az átlagosnál hatékonyabb. Most egy börtönkórházban hunyt el, valamiféle emésztési rendellenességben.