Most nyert igazán értelmet Drake himnusza, a Started from the BOTTOM, mert összejött a nála 17 évvel idősebb Jennifer Lopezzel. A kanadai rapper olyan képet rakott ki az Instagramjára, amin J-Lót (vagy J-Lovat?) ölelgeti, és J-Lo ugyanekkor ugyanezt a képet rakta ki magához. Ezzel hivatalosan is beismerték, hogy járnak.

Érdekesség, hogy J-Lónál 269 ezren like-olták 2 óra alatt ugyanazt a képet, amit Drake-nél 461 ezren, pedig Drake-et 20 millióval kevesebben követik Instagramon. Drake rajongói jobban örülnek a románcnak? Az biztos, hogy Rihanna, Drake előző nője nem örül, ő már ki is követte Instán J-Lót. Persze az is lehet, hogy csak egy új közös szám promójáról van szó, de majd az élet bebizonyítja.