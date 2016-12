Az úgy volt, hogy a magyar női vízilabda-válogatott az idén januárban megnyerte az Európa-bajnokságot, ami hatalmas siker. Megírtuk, az Indexen még aznap vezető anyag is volt, negyvenezren elolvasták, és érkezett rá tízezer like. Kb ennyi embert foglalkoztathat valóban a magyar női vízilabda, főleg ha sikert ér el.

És akkor most dőljön hátra, időutazás következik. Az úgy volt, hogy a magyar férfi futballválogatott kijutott a júniusi Európa-bajnokságra, és meglepetésre, sikert-sikerre halmozott. Természetesen ezekről a sikerekről is beszámoltunk, volt egy csomó olvasónk, aki majd elájult a több évtizedes sikertelenség után, újra pezsgett a magyar labdarúgás. Aztán egy idő után a Facebookon megjelentek a fanyalgók, akik szerint ronda dolog, hogy mindig csak a fociról ír az Index, más sportágak kárára, és akkor – hogy trollkodásból-e, vagy hót komolyan – egyszer csak valakinek az eszébe jutott, hogy hoppá, hát a magyar női vízilabdázók meg meg is nyerték az Eb-t, hát erről miért nem írunk, majd a Facebookon az egyik focis posztunk alá oda is rakta a januári pólócikk linkjét!

Innen kezdődik az izgalom: a női pólósok – januári – győzelméről szóló cikkünket felkapta a magyar internet, és úgy kezdték el lájkolni a pólócikket, mintha a győzelem aznap történt volna!

Aztán ebben a nagy kurjongatásban teljesen elsikkadt, hogy nem akkor, hanem fél évvel azelőtti eseményekről van szó, meg hogy a hírportálok már csak olyanok, hogy januárban a januári eredményekről, júniusban a júniusiakról szoktak beszámolni.

Legyenek itt számok is: csak júniusban további 163 ezer lájkot kapott a cikk, illetve még 171 ezer olvasót, és akkor hol volt még a vége!

Az őrületben mintha két részre bomlott volna a társadalom: voltak a VALAKIK, AKIK NEM TUDNAK ÖRÜLNI A NŐI PÓLÓSIKERNEK, ÉS SZÁNDÉKOSAN EL AKARJÁK HALLGATNI, meg az antifocisok, akik szerint meg kell mutatni a világnak, hogy nemcsak fociból áll a világ. Júliusban további 67 ezer lájkot és 27 ezer olvasót kapott a pólócikk, amiből csodálatosan kiviláglik, hogy ezeknek a lájkoknak a zöme egyszerű protest like, mert nem is olvasták, mi van a cikkben, csak a cím alapján lájkoltak a magyar interneten, hogy valamivel kompenzálják a focis dömpinget, sőt, lájkolják azóta is. És ahogy szeptember óta is jön rá még 30-40 lájk havonta, úgy decemberben is fog.

Hogy mi a tanulság? Így 239,457 ezer olvasó és 240 432 lájk után azt mondanám, hogy a többségünk borzasztó felületesen internetezik, és szereti megmutatni, ha egy lájkkal kifejezheti máshova tartozását, jelen estünkben azt, hogy ő más mint a többi birka, aki csak a focit nézi. Így van ezzel majd kétszázötvenezer ember. De nincs ezzel baj, hiszen erre van a lájkgomb.