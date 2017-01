Úgy látszik nem csak a férfiak szívéhez vezet a gyomron át az út, ugyanis a svéd Halmstad városában egy boszniai menekültként érkezett, közismert kolbászárus mellett tüntettek kortól és nemtől függetlenül több mint ezren.

A The Local cikke szerint 56 éves Rajko Stankovic annyira ünnepelt figurája a városnak, hogy a tiszteletére szervezett tüntetésen még egy rezesbanda és több zenés produkció is volt a szokásos beszédeken kívül, amit a magát csak kolbászkirálynak aposztrofáló férfi megfelelő fogásokkal hálált meg.



A nagy felhördülést az váltotta ki, hogy a férfi helyének környékét - ahol 1997 óta süti a kolbászokat - újjáépítik, és ennek részeként az ő bódéját is áttelepítették volna máshova.



Stankovic azonban fontos emberré vált a városban, aki nem egyszer segítette a rendőrök munkáját és egy esetben egy lányt is kimentett -4 fokban a közeli folyóból, amikor az véget akart vetni az életének.



A helyi városvezetés minden bizonnyal meghagyja a férfi standját, szerintük ugyanis erősen érezhető a lakosság támogatása a férfi iránt, és tiszteletben kell tartani az emberek akaratát.