Rebesgették, hogy a következő Wolverine-filmben, a Loganben lehet egy rövid jelenete a Marvel és a nézők egyik új kedvencének, Deadpoolnak is. A Hollywood Reporter újságírója, Borys Kit bennfentes forrásaira hivatkozva viszont közölte: biztos, hogy ez nem fog megtörténni. De mielőtt még a rajongók túlzottan elszomorodtak volna, hozzátette: ha ez nem is, valami más módon viszont biztosan találkozni fog a két szuperhős a vásznon a jövőben. Akkor most örülünk, Logan?

(via Comicbookmovie)