Tudják, minden alkalmazásban és programban, amit használnak, van egy hosszú jogi szöveg, amit általában a tovább gombbal fogadnak el a telepítés előtt, és amit sosem olvasnak el.

De, ha neki is állnak végigolvasni az 5000+ karakteres szerződést, jó eséllyel úgysem értik, mibe mennek bele pontosan.

Egy brit gyerekjoggal foglalkozó ügyvéd fogta az Instagram felhasználói feltételeit, és lefordította emberi nyelvre (10. oldal)

Angliában a Growing Up Digital felmérése szerint a 12-15 éves korosztály fele már fenn van Instagramon, de a 8-11 évesek között is 43% a saját profillal rendelkezők aránya. Köztük, de az idősebb csoportokban is, nullához közelít azoknak a száma, akik valaha is elolvasták a felhasználói feltételeket.

*Az Index Instagramját egyébként itt tudják követni*

Na, nem mintha arról lenne szó, hogy például az Instagram eladná a lelkünket vagy a szerveinket az ördögnek, de nem árt tisztában lenni egy-két fontosabb ponttal.

Például, hogy a képeink szerzői joga a miénk marad, de az Instagram felhasználhatja és továbbadhatja őket bárkinek a világon, fizetni pedig nem fognak érte.

Az Instagram összegyűjtheti és használhatja a megadott személyes adatainkat, és azokat is, amiket kiderít rólunk a szokásaink (privát csevegések elemzése, aktivitási minták) alapján. Például, ha nem is adtuk meg, mikor van a szülinapunk, az alkalmazás jó eséllyel kitalálja, ha posztolunk róla és közben erről beszélgetünk a barátainkkal.

Az összegyűjtött adatokat felhasználhatják arra, hogy reklámokat toljanak elénk, olyanokat is, amikről nem feltétlenül derül ki, hogy valójában reklámok.

Az Instagram bármikor elveheti vagy megváltoztathatja a felhasználónevünket, de ki is tilthat az alkalmazásból.

Érthetőbb?

(Qz, Petapixel)