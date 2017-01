Nem tudni, hogy hívják a bácsit, akiről a We Sleep Talk nevű júzer töltött fel a YouTube-ra egy videót, de a fő karakterének neve Blackheart. Ezt a karaktert még 1999 végén indította el az úr a kor egyik legnépszerűbb online szerepjátékában, az akkoriban debütált Asheron's Callban. Azóta eltelt 17 év, megjelent a World of Warcraft, és mellette jelentéktelenné vált minden más online szerepjáték. Ennek ellenére az Asheron's Callnak még mindig vannak hivatalos szerverei - egészen január végéig, mert akkor a fejlesztő Tudbine leállítja a játékot később megjelent folytatásával együtt. A videón szereplő, most 74 éves nagypapának tehát el kell búcsúznia kedvenc játékától és sok létrehozott karakterétől, akik közül érezhetően Blackheart nőtt leginkább a szívéhez (3 hónapot, 3 napot és 3 órát játszott vele - nettó játékórában). Még utoljára azért raidel egy kicsit, és közben mesél a játékról a felvételt készítő unokájának. Elképesztően cuki az egész, a videó alatt pedig az unoka kommentekben várja a javaslatokat, hogy mivel játsszon ezután a nagypapa. (Kotaku)