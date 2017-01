Sok rosszat lehet mondani a magyar egészségügy helyzetéről, de azért az egykori Magna Hungáriában, vagyis a ma Oroszországhoz tartozó Baskíriában úgy tűnik egy picivel több a tennivaló.

Vagy kellett önnek, bármely ismerősének itthoni kórházban önerőből négykézláb elmásznia a röntgenig?

Na, de miért is mászik ez az asszony az ufai kórház lépcsőjén? Mert a lift nem működik, nem épp most, hanem már két éve. A felvett jelenetek láttán jól lecsapott Baskíria vezetője a kórház igazgatójára. A köztársaság feje szerint az igazgató az elmúlt két évben folyamatosan megkerülte a liftkérdés problémáját.

Így most jól menesztik. Valóban, talán két megtermett kórházi dolgozó megfoghatta volna a nőt, hogy levigyék a lépcsőn, ez lehet az igazgató felelőssége is, már ha elvárható, hogy ilyen részletességgel szervezze egy kórház életét, de azt nem hiszem, hogy a kórházat a központ csak tömte, tömte pénzzel, de az igazgató csak nem akarta megcsinálni a liftet. Persze lehet, hogy így volt, és a jó állam lecsapott a gonosz csinovnyikra, és most már minden remek lesz. Jó, a lift biztosan működni fog, aztán, hogy mi elől vonják el hozzá a pénzt, az már legyen az új kórházigazgató gondja.