A H. Moser svájci óragyártó cég egy új modellel állt elő, aminek az árát 1 081 291 svájci frankra (kb. 309 millió forint) teszik, és leginkább fricskának szánják az eredetmegjelölésre vonatkozó új törvénnyel szemben.

A Swiss Mad Watch ugyanis tehénbőr és svájci sajt felhasználásával készült, a vörös számlap pedig az ország zászlajára utal. „A garantáltan 100 százalékban Swiss Made" óra bemutatásához még egy ilyen nagyszerű, a Star Warstól Trumpon át merítő videót is összeraktak.

A gyártó az ellen tiltakozik, hogy a január 1-től érvényes új törvény szerint az óragyártók akkor láthatják el óráikat a svájci eredetre utaló Swiss Made jelzéssel, ha az legalább 60 százalékban hazai előállítású, míg ez korábban csak 50 százalék volt. Ez elvileg szigorítás, de a Forbes szerint már eddig is számos kiskaput tudtak kihasználni a cégek, és az új szabályozás bizonyos szempontból még enyhítést is jelent, hiszen többek között kutatás-fejlesztési kiadásokat is be lehet számítani a „Swiss Made" jelzéshez.

A H. Moser már eddig is 95 százalékban svájci termékeket állított elő, viszont szerintük sokan csak arra használják fel az ennél sokkal kisebb mértékben svájci óráikhoz a „Swiss Made" jelzést, hogy feltornázzák az áraikat. Éppen ezért a Forbes szerint a cég úgy döntött, hogy az új kollekción nem is tünteti ezt fel.

A különc Swiss Mad Watch-ot majd a luxusórák genfi vásárán mutatják be jövő héten. (MTI, Forbes)