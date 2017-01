Közleményben kéri arra az embereket egy angol állatvédelmi szervezet, a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, hogy próbáljanak meg egy kicsit jobban megbizonyosodni az állatok valódiságáról, mielőtt hozzájuk fordulnak, mert mert riasztották őket mostanában élő állatnak hitt játékállatok miatt.

A legutoljára konkrétan egy plüsskígyóhoz hívták ki őket decemberben Surrey-be. Ezt megelőzően novemberben egy olyan bagolyhoz hívták ki őket, ami négy napja ült mozdulatlanul: a szervezet munkatársai a helyszínen természetesen egy műanyag baglyot találtak, de olyan eset is volt, amikor:

egy szökésben lévő teknősről derült ki, hogy kőből volt,

egy segélykérően vijjogó madárról derült ki, hogy egy lemerülőben lévő tűzjelző volt,

egy sérült lóról derült ki, hogy egy adag széna volt,

egy falban lévő lyukba ragadt macskához hívták a szervezet munkatársát, de hang valójában a szomszéd számítógépes játékából jött,

egy antennába gabalyodott madárról az derült ki, hogy valójában egy madarak elriasztására hivatott antennába gabalyodott sárkányrepülő,

és egy egyszer egy műanyag krokodilhoz is kihívták őket.

Ráadásul tavaly három százalékkal több riasztás futott be hozzájuk, mint tavaly, ezért is örülnének neki, ha valódi állatok miatt foglalkoztatnák csak a munkatársaikat. (BBC)