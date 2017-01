Elkezdődött az új világ Amerikában, és már az első nap látszik, hogy valóban közeledik Magyarországhoz a szabadság hazája.

Ugyanis a washingtoni belügyminisztériumot arra kötelezte az új vezetés, hogy határozatlan időre függessze fel a Twitterezést.

A belügynek rengeteg Twitter-fiókja van, és ezek látszólag eléggé ártatlan témákkal foglalkoznak: ide tartozik például az amerikai nemzeti parkokat felügyelő szerv, a hal- és erdőgazdaság felügyeletének fiókja és a földrengés-mérései miatt sokak által követett földtani intézet feedje is.

Azonban a nemzeti parkos Twitter mégis elkövette a főbűnt: retweetelt egy posztot, amin az látszik, hogy Barack Obama 2009-es beiktatási öünnepségén sokkal, de sokkal többen voltak, mint Donald Trumpén.

A Boston Globe szerint ezért kellett bezárni a fiókokat, és nem tudni, mikor indulhatnak újra.

Compare the crowds: 2009 inauguration at left, 2017 inauguration at right.#Inauguration pic.twitter.com/y7RhIR2nfC