Egy olyan hihetetlenül megrázó tragédia, mint a veronai diákok buszbalesete, amelyben legalább tizenhatan haltak meg, azt is megmutatja, melyik sajtótermék mit is gondol a világról. Természetesen minden napilap címlapjára a baleset került hétfőn reggel, és világnézettől, hangvételtől és a lapok komolyságától is függetlenül a második-harmadik oldal is erről szólt, még a Magyar Hírlapban és a bulvárban is. Vagyis csak majdnem függetlenül: a Magyar Időkben a második oldal a Jobbik és az MSZP lejáratásáé, a harmadik az elhunyt Torgyán Józsefről szól, és ott a vezércikk, ahol Sitkei Levente gúnyolódik Trump ellenzékén, alatta meg Pilhál György reklámozza saját, induló rovatát. A negyedik oldalra aztán már odafért a buszbaleset is.

Végre eldőlt a nagy verseny: vajon melyik lap süllyed mélyebbre, ha a kormány seggét kell fényesre nyalni? Csodálatos győzelem ez a Magyar Idők számára.