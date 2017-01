A veronai buszbaleset áldozataira emlékezve a Magyarországon elrendelt gyásznap alapján az Európai Parlament előtt is félárbócra engedték a magyar zászlót.

Az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker tegnap este adott ki nyilatkozatot a magyar diákok veronai buszbalesete miatt. „Legmélyebb együttérzésemet és őszinte részvétemet fejezem ki az érintettek felé. Semmilyen nyilatkozat nem enyhíthet azon a fájdalmon, amelyet ez a tragikus veszteség okozott, de gondolataimban a baleset áldozataival és szeretteikkel vagyok, akik gyászolnak, és a nemzettel, amely együtt gyászol velük.”

Az Európai Parlament nemrég megválasztott olasz elnöke, Antonio Tajani Twitteren üzent. „Mélyen elszomorított az olaszországi szörnyű buszbaleset híre. A gondolataim és a részvétem a fiatal áldozatok családjaival és Magyarországgal.”

Deeply saddened by news of terrible bus accident in #Italy. My thoughts and condolences with families of young victims and with #Hungary