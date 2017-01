A következő években valószínűleg az internet népének kifogyhatatlan poénforrása, és állandó szórakozása lesz előbányászni Donald Trump régi twitteres észosztásait, aztán harsányan kiröhögni. Most éppen egy 2013-as bejegyzés van soron, amiben az akkor még nem politikus, hanem sima celeb Trump arról ír, hogy az IQ-ja iszonyatosan magas, és aki nem kedveli őt, az hülye:

Sorry losers and haters, but my I.Q. is one of the highest -and you all know it! Please don't feel so stupid or insecure,it's not your fault