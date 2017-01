Kollégánk a hétvégén kiment a Budakeszi Vadasparkba, hogy megnézze a nemrégiben született öt csíkos vadmalacot, de nem találta őket a helyükön. Neki és másoknak is jó hír, hogy a vadaspark appot fejlesztett, amivel nemcsak az állatok kifutóit lehet megtalálni, hanem behatóbb ismereket is szerezni a hazánkban élő vadállatokról. A gyerekeknek memória- és nyomolvasó játékokat is tettek az appba, hogy minél közelebb kerüljenek a vadvilághoz.