Első munkanapján, hétfőn Donald Trump aláírt egy elnöki rendeletet, megtiltva, hogy szövetségi kormányzati pénzhez juthassanak azok a nemzetközi szervezetek, amelyek abortuszt végeznek vagy abortuszügyben felvilágosítást nyújtanak. A hírt tökéletesen illusztrálta a hozzá tartozó fotó, melyen Trump körül kizárólag férfiak állnak.

A közösségi médiában világszerte elindult a vita, hogy mennyire valószínűtlen a mi életünkben egy olyan fotó, amin nők láthatók, amint épp megszabják, hogy a férfiak mit tehetnek a testükkel és mit nem.

Ezután találtam rá ma valahogy erre az álhírre egy szatirikus vancouveri lapban, ami arról szól, hogy Washingtonban a törvényhozás női tagjainak egy csoportja új törvényt alkotott. Megtiltották az amerikai férfiaknak, hogy a "nem használt", rekreációs célú spermájukat kidobják – azt be kell vinniük a legközelebbi meddőségi központba.

Az új jogszabály megszegői súlyos bírságokkal, de akár börtönbüntetéssel is sújthatók. A lap idézi az alternatív tények neves (női) szakértőjét, aki szerint a sperma kizárólag az utódnemzést szolgálja, és nem szabad örömszerzésre elpocsékolni.

Erre persze egy orvostudós férfi is reagál, felhívva a figyelmet, mennyire nehéz helyzetbe hozza az új jogszabály a férfiakat, egyebek mellett azért, mert valahányszor ejakulálnak, gyermeket kell nemzeniük. Ezt nagyon bántónak és a férfimagánélet legszemélyesebb tere megsértésének nevezte.

A politikusnők szerint viszont a kormány azért avatkozhat be a férfiak reproduktív jogaiba, mert erre "odafent" felhatalmazták:

A férfi dolga az, hogy gyerekeket nemzzen.

Ha örömökben akar részesülni, viselje a következményeket. Bárcsak lenne más mód, tényleg nagyon szeretnénk, de a kezünk meg van kötve: Isten akaratát nem lehet befolyásolni (God wants what she wants)".