Mark Hamill egy interjúban mesélte el, hogy eleinte nem akarta újra eljátszani Luke Skywalker szerepét a Star Wars hetedik részében, Az ébredő erőben.

A hatvanöt éves színész akkor még úgy állt az egészhez, hogy úgyis csak csalódást okoztak volna a rajongóknak, szóval be volt egy kicsit szarva, hogy rosszul sül majd el. Aztán arra jutott, ha az eredeti trilógia másik két sztárja, Carrie Fisher és Harrison Ford sem vállalja, akkor neki is van egy menekülési útvonala. Amúgy is biztos volt benne, hogy Harrison Ford hallani sem akar majd az új Star Warsról, mert annyira gazdag és zsémbes a Star Warsszal kapcsolatban - mondta nem túl komolyan.

"Aztán amikor meghallottam, hogy vállalja, mondtam, hogy én is benne vagyok. Mert tudtam, ha nemet mondok, akkor a rajongók megjelentek volna a házammal fénykardokkal, és én lettem volna a világ leggyűlöltebb embere" - mondta Hamill, aki azért hozzátette, hogy élvezte a dolgot.

via