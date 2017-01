Ha eljegyezné a barátnőjét, mindenképp okuljon a jó nevű, új-zélandi Kevin Acutt történetéből. Kevin két éve járt a barátnőjével, amikor bevonult a seregbe alapkiképzésre. Amikor visszajött még minden szuper volt, úgyhogy ki akart tenni magáért és egy 6299 dolláros (1,33 millió forintos) eljegyzési gyűrűvel akarta megkérni a barátnője kezét, írja a Stuff.co.nz.

De a lány két héttel a gyűrűvásárlás után váratlanul kidobta, és Kevin hiába is próbálta helyreállítani a dolgot. Bánkódott egy kicsit, aztán rájött, hogy azért elég drága volt ez a vas. A zaciban csak az ár 10 százalékát adták volna a gyűrűnek, szóval az nem tűnt jó megoldásnak, úgyhogy feltette a netre egy aukcióra a történetével.

Egészen pontosan azzal, hogy az árából venne egy pickupot (ute- utility vehicle ~ haszongépjármű), az elég király, egy csomó jó dolgot lehet vele csinálni, például elmenni vadászni vagy füstöltetni a gumikat. És nem mellékesen feltétel nélkül szeretni fogja Kevint.

["...at a price that was steeper than a chickens face" - Kevin több szempontból is nehezen próbálná kiadni magát az angol királyi család tagjának. De minek is akarná. Ez a haverja pickupja a videón.]

Kevinnek segítettek a haverjai, hogy átlendüljön az érzelmi és anyagi megrázkódtatáson, például sokat szívatták azzal, hogy inkább vegye feleségül őket. Vagy, hogy most már ügynököt kell fogadnia, ha már ilyen híres lett. De úgy is tűnik, hogy túl van a nehezebb pillanatokon és már a kocsira fókuszál.

A legközelebbi gyűrűnél mondjuk valószínűleg azért megtartja a számlát.