A rendőrök várják azok jelentkezését, akiket Budapesten vagy Pest megye területén szintén becsapott R. Jenő, a rosszindulatú késélező.

A 44 éves férfi 2016 májusa és idén január között haknizott késélezéssel, és több lakásba be is engedték. Magát az élezést el is végezte, de aztán az előre megbeszélt ár többszörösét követelte érte, és ezek szerint meg is kapta. Aki így járt, most elégtételt kaphat, mert R. Jenőt akció közben elfogták Szigetszentmiklóson.

Ha tehát ön is R. Jenő áldozata, hívja a 06-70/198-8531 telefonszámot, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80/55-111 Telefontanú számán, esetleg a 107 vagy 112 központi segélyhívó számok valamelyikén.