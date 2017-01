Zrumeczky Dezsőt már akkor közelállónak éreztem magamhoz, amikor még nem is ismertem a műveit – egyszerűen tetszett, hogy ennyire hasonló a neve a mienkéhez. Persze igazán akkor fedeztem fel, amikor beleszerettem Kós Károly épületeibe, hiszen számtalan fontos alkotását együtt tervezte a két építész. Sőt, sajátos stílusukat is együtt alakították ki, az angliai art and craft és a kalotaszegi népi építészet felfedezésével.

Közösen alkották meg az állatkert ikonikus állatházait és Wekerle-telep központját, a mai Kós Károly teret, ahol a Zrumeczky-kapu áll. Önálló munkái közül az Áldás utcai iskola a legismertebb.

Fotó: Zubreczki Dávid Az állatkerti zsiráfház és bölényház újjáépítése 2010-ben

Mindössze 33 éves volt, mikor 1917. január 31-én mellhártyagyulladásban életét vesztette. A sors tragédiája, hogy vele egykorú barátja, Kós Károly ugyan 93 évig élt, de Erdély elcsatolása miatt neki sem épülhetett meg sokkal több háza. Zrumeczky Dezső életéről a Fővárosi blogon indult ma egy ígéretes sorozat sok képpel - érdemes lesz követni!