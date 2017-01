Utolsókat rúgjuk a mínuszoktól, téltábornok ónos esővel és hóval keményít, bokatörés, influenzajárvány, fosóshányós, hideg, hó, halál. Pedig a sokáig tartó jeges időnek köszönhetünk egész jó dolgokat is, például a jéggé fagyott buborékokat, na meg az iglukat, amikből idén egész sok épült Magyarországon. A felhívásra jó sok kép érkezett, a legtöbb a Nyíregyháza-Sóstón épült profi igluról készült, ami január első napjaiban a Sóstó - Gyógyfürdők Zrt., és a Sóstói Jégbarátok Köre épített meg. Az iglu építéséről itt talál képeket.

De sokan álltak neki otthon is: volt, aki színezett vízből készült kockákból rakta össze, jeges hóból is remek darab készült, de épült vár is, sőt még ehetőt is kaptam, bizony. Köszönjük a fotókat, az igluknak kellemes olvadást.