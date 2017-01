Szegény DeAndre Jordan, a Los Angeles Clippers centere, egyben az NBA legrosszabb büntetődobója van ezzel így most. A 28 éves center kilencedik szezonját tölti már a ligában, a legutóbbi 3-4 szezonja egész jó is volt, de bárhogy törte magát, nem jutott be a nyugati All-Star-csapatba.

Ezért nyugodt szívvel tervezgetett a mostani All-Star-szünetre egy hawaii nyaralást, úgyhogy eléggé meglepődött, amikor kiderült, hogy Hawaii és a napozás helyett jöhet a kosárlabda New Orleansban.

Jordan neve egyébként a zsákolóverseny kapcsán is felmerült, de állítólag csak akkor hajlandó indulni azon, ha beengedik a tripladobó és az ügyességi versenyre is. Mindkettőben eszelősen rossz lenne – kilenc év alatt például összesen 10 triplakísérlete van csak az NBA-ben (!!!) –, de épp ezért csoda lenne nézni, mit művel.

via The Undefeated