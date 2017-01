Megnézték a Doulingo (egy nagy, ingyenes nyelvtanuló telefonos app) adatai alapján, hogy melyik országban melyik nyelvet tanulják a legtöbben. Az eredmény elég megjósolható, mindenhol angolul tanulnak a legtöbben.

Duolingo - which languages are the world trying to learn https://t.co/aFT6bUV5z6 #dataviz pic.twitter.com/x3x6Ls3Zyf