Nem igazán lepődünk már meg rajta, ha egy hollywoodi sztárt látunk Budapest utcáin, hiszen egyre több amerikai produkció választja a fővárost, illetve környékét, forgatási helyszínként. Owen Wilson feltűnésén a Borkonyha étteremben viszont meglepődtünk, hiszen a színész az imdb oldala alapján épp nem dolgozik új filmen.

Wilson legközelebb Julia Roberts oldalán fog szerepelni a Wonder című filmben, amit tavasszal mutatnak be az amerikai mozik. Illetve eredetiben ő a hangja a Verdák főhősének Villám McQueennek is, aminek nyáron érkezik a harmadik epizódja.