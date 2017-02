A kelet-ázsiai országokban a legnagyobb ünnepet, a Holdújévet ülik, ami nagyjából olyan, mint nálunk a karácsony: egy lélek sincs az utcákon, mindenki hazautazik a családjához és kötelező mindenből másodikat szedni. A kínai tniki viszont úgy tűnik, ráuntak a családra meg a Hearthstone-ra és most élet-halálra játszott varázslópárbajokkal múlatják az időt.

Not a scene from @HarryPotterFilm: Two guys launch firework fight during the Spring Festival pic.twitter.com/mJqye2QoxV