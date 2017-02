Törökországban is tombol a tél, sok hó is esett, a hideg pedig mint mindenhol, Giresun városában is megviseli a kóbor állatokat. Itt vette fel a következő jelenetet egy kamera: egy gazdátlan, reszkető kutyát látunk, aztán megjelenik egy férfi, és olyat tesz, amire senki nem számított.

A videó hamar elterjedt, az önzetlen férfiból pedig sztár lett, úgyhogy hamar kiderült, kinek köszönheti a kutya a meleg kabátot: Bülent Kalpakçıoğlu önkormányzati dolgozó volt az, aki nem bírta nézni az állat szenvedését és ételt vitt neki, aztán ráterítette a kabátját is. A tettéért a város polgármestere kitüntette a kutya jótevőjét.