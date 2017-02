A sűrű ködben még a vadludak is eltévednek - számolt be a Kisalföld.hu. A Fertő-Hanság Nemzeti Park munkatársai szerint Sopronból és környékéről is kaptak az elmúlt napokban jelzéseket furcsán viselkedő, tájékozódni képtelen, földre esett madarakról. Arra kérik azokat, akik látnak repülni képtelen vadludat, próbálják megfogni, tegyék dobozba (ne nejlonszatyorba!), és hívják fel a 06-30/396-6961-es telefonszámot. A szakemberek érte mennek, majd meggyűrűzik és szabadon engedik őket a Fertő parton.