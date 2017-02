Valószínűleg nem, ezért most elárulom: a furminté, szóval ha legközelebb a borszekciónál válogatnak tanácstalanul a boltban, jusson eszükbe a furmint!

Az MTI tájékoztatása szerint kormányzat azzal a céllal nyilvánította a furmint évének 2017-et, hogy felhívja a nemzetközi és a hazai piac, illetve a fogyasztók figyelmét az egyik legfontosabb őshonos magyar szőlőfajtára.

A kampány olyannyira nemzetközi, hogy "2017 - Year of Furmint" néven borpromóciós program részeként Észak-Amerikában is nyomja a Wines of Excellence, ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott a magyar kormány. A projektgazda szerint már a kampány indulása előtt, 2016 ősze óta 50 ezer palack mádi furmintot sikerült értékesíteni külföldön.