Egy férfi az apjával együtt elment házi kígyót vásárolni magának New Jersey államban. Vett is magának egy albínó gabonasiklót egy helyi állatkereskedésben, majd miután kilépett az ajtón, összeveszett az apjával. Ez még rendben is volna, viszont a vita során valamilyen megmagyarázhatatlan okból földhöz vágta a hüllőt, majd rátaposott a fejére.

Az állatokkal való kegyetlenkedést nyilvánvalóan tiltja az amerikai törvény, azonban államonként eltérően. New Jerseyben az első esetnél 2-10 ezer dolláros büntetés vagy 6-18 hónapnyi börtönbüntetés is járhat érte. Az ügyben még folyik a nyomozás. (via)