És ez nem valami újságírói túlzás, hanem maga a zenekar mondja így, hiszen ez az új lemezről elsőként hallható szám címe: Where Is The Revolution.

Fotó: Dean Chalkley

Ezzel a Depeche Mode némiképp visszanyúl a nyolcvanas évekbeli, politizálós vonalhoz, zeneileg viszont már inkább a későbbi korszakait idézi.

A Spirit című album március 17-én jelenik majd meg, az együttes a turnén útba ejti Budapestet is, de a koncertre már régen elfogyott az összes jegy.