Goztola Krisztina az egyik legfoglalkoztatottabb magyar színésznő külföldön, tavaly három produkcióban is forgatott, de ez most mindegy, a hír az, hogy a Trainspotting 2-ben van egy elég fontos szereplő, Veronika, akinek a filmben olaszul, de akcentusos olaszul kell beszélnie, és őt utaztatták ki Rómába, szinkronizálni. A filmet itthon március 2-án mutatják be.