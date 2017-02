Na jó, van egy kis képzavar, mert a Pacific Rim, ami minden idők legrosszabb filmjeinek egyike, óriásrobotos filmek közül pedig minden bizonnyal a legrosszabb, szóval az nem is filmsorozat (még, szerencsére), de mindegy is, mert most egy másik, hasonló minőségű, értelmetlen izé új részéhez van előzetes.