Soha egy gép sem repült még olyan messzire megszakítás nélkül, mint a Qatar Airways járata, amelyik Dohából indult és az új-zélandi Aucklandben landolt helyi idő szerint hétfő reggel. Ráadásul 5 perccel hamarabb, mint ahogy tervezték.

16 órát és 23 percet töltött a levegőben Katar és Új-Zéland között, 10 időzónán ment keresztül, úgyhogy az utasok majdnem oda-vissza meg tudták volna nézni a Gyűrűk Ura-trilógiát, mire odaérnek, ahol a filmet forgatták. A szuperhosszú repülőúton négy pilóta volt a gépen.

#QR921—@AKL_Airport-@HIAQatar preparing to depart. Scheduled at 17.5 hours, the current longest flight in the world. https://t.co/xoHDuQEwZc pic.twitter.com/lTbbBBgYVf