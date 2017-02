Az egész Európában egyre ismertebb és elismertebb Harcsa Veronika nemrég egy berlini koncerten énekelt egy szaxofonkvartett kíséretével. Az egyik szám talán jobban meglepte a közönséget a többinél: az énekesnő elénekelte a Nirvana - persze teljesen áthangszerelt - Heart Shaped Box című számát.

Nem ez az első alkalom egyébként, hogy Harcsa Curt Cobain dalát énekli: korábban már a Come As You Are hasonlóan éteri verziójával is sikert aratott. Az énekesnővel egyébként tavaly hosszan elbeszélgettünk egész eddigi életéről - igaz, a Nirvana pont nem került szóba.